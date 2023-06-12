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Welcome to Diner Land

Enter the world of Americana. Of vinyl booths and bottomless coffee. Of late-night pancakes and all-hours hot dogs. Of all-ages dining and no-frills service. Of chrome trim and cash-only.

29 Great American Diners

By Eater Staff

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The Myth of the American Diner

By Jaya Saxena

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Nostalgia Nation

By Noah Galuten

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Twilight of the 24-Hour Diner

By Nadia Chaudhury

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After the Show, Meet Me at Denny’s

By Ashok Selvam

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An Ode to Diner Coffee

By Paolo Bicchieri

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The Formica Wonderland of the Jersey Shore

By Melissa McCart

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 By Staying the Same, Twin Donuts Let Me Transform

By Brooke Jackson-Glidden

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Wake Up and Smell the Kimchi

By Janey Wong

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Ball Gowns and Benedicts at Vegas’s Favorite 24-Hour Diner

By Janna Karel

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Everything but the Oink

By Kae Lani Palmisano
A plate of french fries piled high, topped with melted mozzarella cheese and doused in gravy
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How NJ’s Tops Diner Makes Its Famous Disco Fries

By Terri Ciccone and Eater Video

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The 32-Spice Legend of Ollie’s Trolley

By Tierney Plumb

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Steak and Eggs Is for Amateurs. Order the Ham Steak Instead. 

By Farley Elliott

CREDITS

Editorial lead: Brenna Houck | Project manager: Lauren Saria | Art director: Lille Allen
Contributors: Adam H. Callaghan, Ashok Selvam, Amy McCarthy, Andy Meek, Asonta Benetti, Beth McKibben, Brooke Jackson-Glidden, Emma Orlow, Erin Perkins, Farley Elliott, Hillary Dixler Canavan, Jackie Gutierrez-Jones, Janey Wong, Janna Karel, Jaya Saxena, Justine Jones, Kae Lani Palmisano, Lauren Saria, Matt Kirouac, Melissa McCart, Missy Frederick, Nadia Chaudhury, Noah Galuten, Olee Fowler, Paolo Bicchieri, Scott Ki, Serena Maria Daniels, Stefania Orrù, Tierney Plumb, Robert Sietsema
Editors: Adam Callaghan, Brooke-Jackson Glidden, Erika Adams, Jess Mayhugh, Jonathan Smith, Missy Frederick, Nicole Adlman, Lauren Saria, Lesley Suter
Copy editors: Leilah Bernstein, Nadia Q. Ahmad, Rachel P. Kreiter
Fact checker: Kelsey Lannin
Video: Connor Reid, Josh Dion, Lucy Morales Carlisle, Michael Latchman, Murilo Ferreira, Nick Mazzocchi, Stefania Orrù, Stephen Pelletteri
Audience: Kaitlin Bray and Kristen Kornbluth
Special thanks to Nicholas Mancall-Bitel, Nat Belkov, Erin DeJesus, and the rest of the Eater team

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29 Great American Diners