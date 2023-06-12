Welcome to Diner Land

CREDITS
Editorial lead: Brenna Houck | Project manager: Lauren Saria | Art director: Lille Allen
Contributors: Adam H. Callaghan, Ashok Selvam, Amy McCarthy, Andy Meek, Asonta Benetti, Beth McKibben, Brooke Jackson-Glidden, Emma Orlow, Erin Perkins, Farley Elliott, Hillary Dixler Canavan, Jackie Gutierrez-Jones, Janey Wong, Janna Karel, Jaya Saxena, Justine Jones, Kae Lani Palmisano, Lauren Saria, Matt Kirouac, Melissa McCart, Missy Frederick, Nadia Chaudhury, Noah Galuten, Olee Fowler, Paolo Bicchieri, Scott Ki, Serena Maria Daniels, Stefania Orrù, Tierney Plumb, Robert Sietsema
Editors: Adam Callaghan, Brooke-Jackson Glidden, Erika Adams, Jess Mayhugh, Jonathan Smith, Missy Frederick, Nicole Adlman, Lauren Saria, Lesley Suter
Copy editors: Leilah Bernstein, Nadia Q. Ahmad, Rachel P. Kreiter
Fact checker: Kelsey Lannin
Video: Connor Reid, Josh Dion, Lucy Morales Carlisle, Michael Latchman, Murilo Ferreira, Nick Mazzocchi, Stefania Orrù, Stephen Pelletteri
Audience: Kaitlin Bray and Kristen Kornbluth
Special thanks to Nicholas Mancall-Bitel, Nat Belkov, Erin DeJesus, and the rest of the Eater team